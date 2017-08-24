Марко Штреллер: "ЦСКА - одна из сильнейших команд четвертой корзины"

Спортивный директор "Базеля" Марко Штреллер считает, что его команде будет непросто выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Швейцарцы попали в одну группу с ЦСКА, "Манчестер Юнайтед" и "Бенфикой".

– Мы оказались в сложной группе – в Лиге чемпионов нет легких групп, – цитирует официальный сайт "Базеля" Штреллера. – ЦСКА – одна из лучших команд четвертой корзины. Так что будет непросто. Эта команда доказала свое качество в играх с "Янг Бойз".

О "Манчестер Юнайтед" много говорить не нужно. Команда выдала хорошее начало сезона, одержав две победы с общей разницей в 8 мячей. Это один из крупнейших и самых известных клубов в мире. "Бенфика" тоже очень большой клуб, один из самых больших в Европе, имеющий огромное число поклонников. У "Бенфики" всегда много выдающихся молодых игроков. Чемпиона Португалии всегда стоит опасаться. Это неприятный сложный соперник.

Расклад для нас понятен. Но мы хотим осложнить жизнь каждому сопернику. "Базель" несколько раз доказывал, что может выдать волшебный вечер в нужный момент.