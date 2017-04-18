Марко Ройс: "Шансы "Монако" и "Боруссии" на выход в полуфинал равны"

Полузащитник "Боруссии" Марко Ройс накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" признался, что обе команды имеют равные шансы на выход в полуфинал. Первый матч, состоявшийся на прошлой неделе в Дортмунде, завершился победой монегасков (3:2).

- По моему мнению, ситуация по-прежнему "50 на 50", - цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. - Результат первого матча говорит не в нашу пользу, но у нас есть характер, чтобы изменить положение дел. У нас хорошая команда, хорошие шансы. Я верю в нас. В этом сезоне мы много раз показывали, что можем играть все 90 минут на одном стабильно высоком уровне. В Лиге чемпионов недостаточно отыграть хорошо всего один час.

Матч "Монако" - "Боруссия" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.