Марко Ройс: "Боруссия" провалила старт игры с "Монако"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" (1:3) подчеркнул, что команда не смогла выполнить план на игру. Немец отметил, что даже при счете 0:2 дортмундцы не опускали рук.

– Мы провалили старт матча, – цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. – Команда провалилась в оказании давления на соперника и быстро пропустила два гола. Мы не опускали рук и понимали, что три гола забить возможно. "Боруссия" здорово начала второй тайм, но больше одного забить мы не смогли.

"СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.