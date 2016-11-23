Марко Ройс: "Боруссии" однозначно надо работать над игрой в обороне"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс, ставший автором дубля в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Легией" (8:4), выразил удовлетворение результатом встречи. Для хавбека сборной Германии эта встреча стала первой после травмы – последний раз Ройс появлялся на поле в мае этого года.

– Я был так счастлив выйти на поле в стартовом составе, – приводит официальный сайт УЕФА слова Ройса. – Рад, что помог команде. Именно так я и представлял свое возвращение. Я много работал для этого и теперь меня переполняют эмоции от победы и от того, что я смог внести вклад своими голами. Это был важный шаг для меня. Что касается игры, то нам однозначно надо работать на игрой в обороне.