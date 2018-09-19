Марко Марин: "Црвена Звезда" довольна ничьей с "Наполи"

Полузащитник "Црвены Звезды" Марко Марин - о матче с "Наполи" (0:0) в Лиге чемпионов.

- Мы довольны одним очком, это очень важно по многим причинам, - "Наполи" - отличная команда, и мы прекрасно знали, что нас ждет. У нас была возможность сыграть на контратаках - в данной ситуации это было необходимо. Атмосфера была фантастической. Незабываемой! Я сыграл много игр в Лиге чемпионов, но такое ощущение у меня впервые. Из-за песни болельщиков я не слышал гимна Лиги чемпионов. Это будет сложно, но мы сможем испортить планы и других соперников в группе перед домашней публикой.

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