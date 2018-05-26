08:54 | Футбол — Лига чемпионов

Марко Девич: "Буду болеть за "Реал", но "Ливерпуль" может преподнести сюрприз


Бывший форвард "Ростова" и "Рубина" Марко Девич, выступающий за "Вадуц", рассказал, за кого он будет болеть в финальном матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

 - Я болельщик "Реала". Хотел бы, чтобы они выиграли, - цитирует нападающего сайт украинских телеканалов "Футбол 1/2". -  Но, мне кажется, что "Ливерпуль" может сделать сюрприз.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.

Дополнительная информация

https://footballua.tv/news/football/51783--miron-markevich-jurgen-klopp-zasluzhiv-na-peremogu-v-lizi-chempioniv/

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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