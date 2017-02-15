Маркиньюс: "В матче с "Барселоной" все было супер, я счастлив"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (4:0) отметил, что его команде нельзя расслабляться. По его словам, для выхода в четвертьфинал парижанам еще предстоит выстоять на "Камп Ноу".

- У нас молодая, но сильная команда, которая умеет играть, - приводит L'Equipe слова Маркиньоса. - Мы знали, как нужно прессинговать "Барселону". Мы воспользовались своими возможностями в атаке. Сегодня все было супер, я счастлив. Нам нужно не начать витать в облаках, хорошо работать и быть готовыми к матчу на "Камп Ноу". Несмотря на поражения, "Барселона" все еще остается грозной силой. Нужно будет защищаться всей командой и всей командой атаковать.