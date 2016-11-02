Маркиньюс: "ПСЖ" будет прогрессировать, я уверен"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс гордится победой над "Базелем" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1). Также он уверен, что парижская команда будет прогрессировать.

- Всякие победы в футболе хороши, - цитирует L'Equipe Маркиньюса. - Когда вы заслуживаете чего-либо, то это случается. Мы знали, что матч с "Базелем" не будет легким. За два сезона только одна команда сумела выиграть здесь, поэтому мы гордимся сегодняшним успехом. В настоящее время "ПСЖ" переживает период адаптации, поэтому хорошо, что нужно проходить через испытания. Команда будет прогрессировать, я уверен.