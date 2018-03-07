Маркиньюс: "Прошу Неймара не думать об уходе из "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:2) призвал нападающего Неймара не думать об уходе из команды. Форвард пропустил игру из-за травмы голеностопа.

- Мы не смогли создать множество возможностей, - приводит L'Equipe слова Маркиньюса. - Совершили несколько ошибок и поплатились за это. "Реал" сегодня показал, почему является действующим победителем Лиги чемпионов. У нас было удаление, но это не повод искать виноватых. Нас подвела реализация.

Прошу Неймара не думать об уходе из "ПСЖ". Ему нужно не торопиться и стать лидером команды. Он очень важный игрок для нас.