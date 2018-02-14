Маркиньюс: "Неймар не дестабилизирован из-за слухов"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс отметил, что на Неймара не влияют слухи о возможном его переходе в "Реал". Именно с мадридским клубом парижане встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Неймар не дестабилизирован, – цитирует AFP Маркиньюса. – Он хорошо контролирует свои эмоции и справляется с давлением. Это отличный футболист, профессионал, у которого грамотное окружение. Его все оставили в покое, и он думает только о своей работе на поле. Он приехал в Париж, чтобы добиваться больших целей.

Матч "Реал" - "ПСЖ" состоится сегодня, 14 февраля, начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.