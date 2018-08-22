Марк ван Боммел: "Мы не ожидали от БАТЭ резвого старта"

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел подвел итоги матча четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с БАТЭ (2:3).

- Это матч, в котором произошло много событий. Для ПСВ старт получился тяжелым. БАТЭ хорошо вошел в игру. Нам было тяжело вначале. Зато потом мы завладели инициативой. Да еще и пенальти заработали. В целом, удовлетворен игрой. Мы не ожидали от БАТЭ резвого старта. Были впечатлены. Поэтому после перерыва хотели забить много голов, - цитирует тренера "Прессбол". - Когда счет стал 2:2, мы разочаровались, однако вскоре все встало на свои места. На европейском уровне, чтобы проходить дальше, нужно забивать в гостях и побеждать. Мы имели пять стопроцентных моментов.

Ответный матч пройдет в Эйндховене 29 августа.