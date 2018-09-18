Марк ван Боммел: "Месси считаю лучшим в мире, даже когда он не выигрывает "Золотой мяч"

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел отметил, что не будет ругать своих игроков, если они попросят обменяться футболками с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. ПСВ и "Барселона" встретятся в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.

– Я играл с Месси, когда он дебютировал в 2005 году, – цитирует AS ван Боммела. – Уже тогда он показывал, что станет великим. Я его всегда буду считать лучшим в мире, даже когда он не выигрывает "Золотой мяч".

Если кто-то из игроков попросит его футболку, это не будет проблемой. Если мы добьемся положительного результата, пусть хоть все просят футболку. Важно, чтобы футболисты были профессиональны до конца. Мне не нравится, когда кто-то просит меняться футболками в перерыве. Этого понять не могу.