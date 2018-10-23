Марк ван Боммел: "Если мы сосредоточимся только на Кейне - у нас будут проблемы"

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел - о матче с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов.

- Если мы выиграем, то продолжим борьбу за выход из группы. Если проиграем, то борьба будет практически завершена, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - У "Шпор" много качественных игроков и сильных качеств, чтобы выигрывать матчи, но то же самое можно сказать и о нас. По моему мнению, "Барселона" и "Тоттенхэм" почти равны. Между ними нет существенной разницы. Харри Кейн? Если ты нападающий и не забиваешь, то ты беспокоишься об этом. Но если команда играет хорошо, то голы придут. Качественный форвард рано или поздно начнет забивать. Если мы сосредоточимся только на Кейне, то у нас будут проблемы. У "Тоттенхэма" есть сильные футболисты во всех линиях, включая Кирана Триппьера, который делает классные подачи.

Матч ПСВ - "Тоттенхэм" состоится 24 октября и начнется в 19.55 по московскому времени.

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