Марк ван Боммел: "БАТЭ недооценивают, в последнее время они играли в Лиге чемпионов чаще нас"

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел поделился ожиданиями от матча с БАТЭ в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Я думаю, что в целом БАТЭ недооценивают. В последние 10 сезонов они играли в Лиге чемпионов чаще, чем мы, - цитирует голландца официальный сайт клуба. - Мы не можем себе позволить легкомысленное отношение к сопернику. У БАТЭ сплоченная и компактная оборона. Мы хорошо подготовили игроков к матчу и обращали внимание на различные сценарии игры, которые могут случиться. На кону много денег, но, честно говоря, я не думаю о финансовых вопросах. У нас есть шанс сыграть шесть матчей на высочайшем уровне и, надеюсь, это нам удастся. Дело не только в деньгах, хотя я понимаю, насколько это важно для клуба. Если ПСВ и "Аякс" пробьются в групповой турнир, то Голландия, возможно, вернет себе прямую путевку в Лигу чемпионов.

Матч БАТЭ - ПСВ начнется в 22.00 по московскому времени.