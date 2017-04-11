Марк Олбрайтон: "Лестер" уже многого достиг, но хочет идти дальше"

Полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что его команда не хочет останавливаться на достигнутом. Английский коллектив будет стремиться к выходу в полуфинал, а затем в финал турнира.

- Естественно, здорово выйти в четвертьфинал, но вместе с тем... Раз уж ты добрался так далеко, жалко на этом останавливаться, - цитирует пресс-служба УЕФА Олбрайтона. - Мы наслаждаемся моментом, и если нам дано продолжить этот путь и выйти в полуфинал или, может, дальше, то к этому и надо стремиться. Не хотим заканчивать. Мы уже многого достигли, но хотим идти дальше и радоваться дальше.