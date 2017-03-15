01:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марк Олбрайтон: "Лестер" победил заслуженно"

0
0
0
0

Полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (2:0) подчеркнул, что его переполняют эмоции. Хавбек стал автором второго гола. Этот результат позволил английской команде пройти в четвертьфинал турнира.

– У меня просто нет слов, – приводит BBC слова Олбрайтона. – Это невероятный вечер. "Лестер" заслуженно победил. Мы прессинговали соперника с первой до последней минуты. Команда феноменально оборонялась и не пропустили при двух забитых голах. Фантастика.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ