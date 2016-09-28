Марк Олбрайтон: "Две победы, ноль пропущенных мячей - отличный старт в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон после победы над "Порту" в матче 2-го тура Лиги чемпионов (1:0) отметил отличное взаимопонимание между хавбеком Риядом Махрезом и нападающим Исламом Слимани. Алжирская связка английской команды организовала гол в ворота португальцев во вчерашней встрече.

- Мы сразу же рванули в атаку, не давая сопернику опомниться и завладеть мячом, и нам удалось забить гол в нужный момент, - цитирует пресс-служба УЕФА Олбрайтона. - Слимани любит, когда ему "грузят" мяч в штрафную. Рияд сделал отличную передачу точно ему на голову. Рияд знал, что Ислам будет в этой точке, а Слимани знал, что Махрез отправит туда мяч. Он невероятно быстро адаптировался в команде.

Мы знали, что в конце матча "Порту" насядет на наши ворота. Но мы держались и не пропустили. Впереди еще четыре непростых матча, но мы прекрасно начали кампанию - две победы, ноль пропущенных мячей. Хороший фундамент для того, чтобы довести дело до конца.