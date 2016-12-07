Марк Бартра: "Реал" - великая команда"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Реала" высоко оценил класс соперника. Испанец добавил, что переход в немецкий клуб из "Барселоны" положительно отразился на его карьере.

– Этот матч требует полной отдачи сил, – приводит официальный сайт УЕФА слова Бартры. – Как в обороне, так и в нападении. В этих поединках многое решается, поэтому нужно все время сохранять психологическую готовность. Мы уже играли против "Баварии", менхенгладбахской "Боруссии" – это высококлассные команды. В "Реале" много игроков мирового класса, которые великолепно действуют как в защите, так и в атаке.

"Реал" – великая команда с превосходными форвардами. Но две недели назад мы играли с "Баварией", которая тоже здорово атакует, и сохранили ворота в неприкосновенности. Нам нужно действовать в обороне в том же духе, чтобы добиться позитивного результата в Мадриде.

Мой переход в дортмундскую "Боруссию" принес позитивные изменения. Я чувствую, что играю важную роль в команде. Мы не считаем себя фаворитами. На данный момент мы опережаем соперника по очкам, но все решится на поле. Если мы покажем свой лучший футбол, то получим нужный нам результат.