Марк Бартра: "Боруссия" Д вновь хочет помешать "Реалу"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что успехи мадридцев во много заслуга главного тренера команды Зинедина Зидана. Испанец подчеркнул, что "Боруссия" всерьез настроена на предстоящий поединок.

– У нас уже есть опыт игр против "Реала" и, надо сказать, он достаточно успешный, – цитирует AS Бартру. – Мы не дали в прошлом сезоне обыграть нас столь именитому сопернику, и "Боруссия" всерьез настроена на предстоящие игры. Мы вновь хотим помешать "Реалу".

Безусловно, в игре мадридцев многое зависит от Зидана, который вселяет в своих подопечных уверенность и буквально заставляет их прогрессировать каждый день. Тренер дает уверенность своим основным футболистам, а молодым – веру в хорошее будущее.