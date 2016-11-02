08:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марк-Андре тер Штеген: "Сместился в сторону, это сыграло со мной злую шутку"

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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген уверен, что судья ошибся, назначив штрафной удар в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:3). На 51-й минуте полузащитник каталонцев Серхио Бускетс сбил игрока "горожан" после чего Кевин де Брейне забил гол со стандарта.

- Мне кажется, там не было нарушения правил, - приводит Mundo Deportivo слова тер Штегена. - Из той точки де Брейне мог отправить мяч не только в угол. Мой обзор закрывала группа игроков, поэтому я был должен сместиться в сторону, чтобы видеть мяч. Это и сыграло со мной злую шутку.

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