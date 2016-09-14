Марк-Андре тер Штеген: "Мне повезло в отражении пенальти в матче с "Селтиком"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген уверен, что внес свой вклад в крупную победу над "Селтиком" (7:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По словам голкипера, в отражении пенальти, который был назначен в ворота каталонцев на 24-й минуте, не обошлось без доли везения.

- У меня был повреждение, но сейчас чувствую себя намного лучше, - приводит Marca слова тер Штегена. - Рад, что снова смог выйти на поле и поучаствовать в игре. В моменте с пенальти мне повезло. В конечном итоге мы победили со счетом 7:0, но когда соперник пробивал с точки, мы не обладали убедительным преимуществом.