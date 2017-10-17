Марк-Андре тер Штеген: "Лига чемпионов - нечто особенное"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" признался, что для него еврокубковый турнир - нечто особенное. Также он отметил, что больше всего в футболе любит радость.

- Лига чемпионов - нечто особенное, - цитирует пресс-служба УЕФА тер Штегена. - Не описать словами. Каждый футболист играет ради шанса выступить в Лиге чемпионов и проверить себя против сильнейших. Ничего лучше и быть не может. Но есть и чемпионат Испании, и Лига чемпионов, и кубок - мы хотим побеждать везде. Для нас все турниры одинаково важны. Но в Лиге чемпионов все же соревнуются лучшие команды Европы.

- Что вы больше всего любите в футболе?

- Радость. Радость, заключенную в каждом аспекте футбола. Всегда интересно находить новые решения и обсуждать их поиск с товарищами по команде. Больше такого нигде нет. Вряд ли в каком-либо другом клубе это можно делать с такой легкостью. Футбол - чудесная штука.

Матч "Барселона" - "Олимпиакос" состоится завтра, 18 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.