09:09 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марк-Андре тер Штеген: "Это был болезненный удар"

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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выразил разочарование игрой команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:3). Он выразил надежду, что каталонцам удастся отыграться.

– Это был болезненный удар, – цитирует El Mundo Deportivo тер Штегена. – Когда вы так проигрываете… Первый тайм мы провели не лучшим образом, нужно улучшать игру. Необходимо встать и двигаться дальше. Мы не должны думать ни о чем – нужно отыгрываться. Это самое главное. Болельщикам тяжело, мы это понимаем. И постараемся реабилитироваться.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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