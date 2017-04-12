Марк-Андре тер Штеген: "Это был болезненный удар"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выразил разочарование игрой команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:3). Он выразил надежду, что каталонцам удастся отыграться.

– Это был болезненный удар, – цитирует El Mundo Deportivo тер Штегена. – Когда вы так проигрываете… Первый тайм мы провели не лучшим образом, нужно улучшать игру. Необходимо встать и двигаться дальше. Мы не должны думать ни о чем – нужно отыгрываться. Это самое главное. Болельщикам тяжело, мы это понимаем. И постараемся реабилитироваться.