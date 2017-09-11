Марк-Андре тер Штеген: "Буффон - идол для всех в футболе"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил класс форварда туринцев Пауло Дибалы. Голкипер также добавил, что его команда изменилась с приходом главного тренера Эрнесто Вальверде.

– Буффон – идол для всех в футболе – цитирует пресс-служба UEFA тер Штегена. – Многие уже завершили свою карьеру в его возрасте, но он все еще на вершине. Я очень уважаю его и надеюсь, что он продолжит играть на таком высоком уровне еще много лет.

Прошлогоднее поражение от "Ювентуса"? Мы немного изменились, благодаря новым идеям главного тренера Эрнесто Вальверде. Мы не зациклены на том поражении. Мы сосредоточены на настоящем, и хотим показать, что можем побеждать и не оглядываться назад.

Дибала? Он игрок с отличными игровыми качествами, он с каждым днем прогрессирует и способен решать исход матча в одиночку. Дибала очень опасен, но мы готовы встретиться с ним.

Напомним, что матч "Барселона - "Ювентус" пройдет 12 сентября, начало - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.