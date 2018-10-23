Марк-Андре тер Штеген: "Барселона" хочет выиграть все турниры"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера" заявил, что каталонский клуб стремится победить во всех турнирах.

- Каждый сезон мы начинаем с целью выиграть все, - цитирует тер Штегена El Mundo Deportivo. - В прошлом году случилось то, что не должно было происходить: мы проиграли в Риме. Но мы должны учиться на своих ошибках. Лига чемпионов - чрезвычайно сложный турнир. Мы по-прежнему хотим выиграть все. Отсутствие Месси? Это ключевой игрок команды, его будет сложно заменить, но сейчас мы работаем над этим.

После двух туров "Барселона" занимает 1-е место в группе B, имея в активе 6 очков.

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