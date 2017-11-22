Мариу Фернандес: "В матче с "Бенфикой" мы будем бороться, драться, проливать пот и кровь"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что молодые игроки армейцев играют на достаточно высоком уровне. Также 27-летний игрок подчеркнул, что команда приложит все силы, чтобы победить "Бенфику" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов

– Наша молодежь здорово нам помогает. Их вклад в общее дело велик, они прогрессируют, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Фернандеса. – Все, кто следит за тренировочным процессом, видят, что они очень качественно и объемно тренируются. После того как основная часть занятия заканчивается, ребята остаются на поле и под руководством тренера работают дополнительно. Все наши молодые игроки – отличные футболисты, и в будущем они, я уверен, подарят много радости ЦСКА и всей стране.

Мы действительно стараемся подсказывать им, ободрять, воспитывать в них силу духа, уверенность, давать им нужный посыл. Ошибки бывают у всех, на них учатся. Удаления – тоже неотъемлемая часть футбола. Парни удалились не потому, что хотели подвести команду, наоборот, они хотели ей помочь. У нас отличная атмосфера, мы всегда протягиваем друг другу руку помощи. И это должно посодействовать нам в игре с "Бенфикой".

Что способно решить исход матча в нашу пользу? Мельчайшие детали, в которых мы обязаны быть лучше соперника. Предельная концентрация. Надежность сзади и вдохновение впереди. "Бенфика" точно так же, как "Манчестер Юнайтед" и "Базель", едет в Москву побеждать. Никто не ждет, что они бросят полотенце на ринг и позволят нам играть так, как мы хотим. А мы будем бороться, драться, проливать пот и кровь. Иначе "Бенфику" не победить.

В этом сезоне Фернандес провел за ЦСКА 23 матча во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи.

Матч ЦСКА – "Бенфика" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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