Мариу Фернандес: "В Лиге чемпионов будет тяжело всем, в том числе и "Манчестер Юнайтед"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что легких групп в Лиге чемпионов не бывает. По словам бразильца, нельзя однозначно сказать о том, кто фаворит группы.

- Как всегда нам предстоит очень серьезный вызов, - цитирует пресс-служба армейцев Фернандеса. - В Лиге чемпионов не бывает легких групп, поэтому итоги жеребьевки я воспринял спокойно. Наша задача - в каждой игре на протяжении всех 90 минут быть предельно сконцентрированными и настроенными только на победу. Не менее важно выкладываться на каждой тренировке, на давать себе поблажек, тогда в матчах ЛЧ команда сможет выглядеть мощно и слаженно.

Фаворит ли "Манчестер Юнайтед"? С одной стороны – да, это титулованная команда с классными исполнителями, но с другой – в таких турнирах тяжело всем, независимо от статуса и подбора игроков. Шансы на выход в плей-офф у ЦСКА несомненно есть, тяжёлая каждодневная работа поможет нам их реализовать.