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Мариу Фернандес: "В игре с "Байером" ЦСКА придется не сладко"

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МАРИУ ФЕРНАНДЕС.Мариу Фернадес: "Я – не Неймар. Не спас бы Россию на Euro"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" отметил силу соперника. Также бразилец с российским паспортом высказал мнение, что армейцы не стали слабее в сравнении с прошлым сезоном.

– Что знаете о сопернике?

– Крепкий клуб, там собраны серьезные исполнители. "Байер" играет дома и настроен на победу. Так что придется не сладко.

– Кого можете выделить в составе хозяев?

Хавьера Эрнандеса знаю. Правда, не уверен, выйдет ли он против нас. Плюс у них слева в защите играет бразилец. В целом приличная, сбалансированная команда.

– Ничья устроит ЦСКА?

– Да как сказать... Первая игра, да еще и на выезде. Это, безусловно, нужно учитывать. Ничья может стать нормальным итогом. Но ЦСКА серьезный клуб, хочет все время побеждать, играем с прицелом на три очка.

– ЦСКА должен выходить из такой группы?

– Нельзя быть столь голословным. Докажем свою состоятельность на поле – выйдем. У нас очень ровная компания подобралась. Необходимо выложиться по полной. Фаворита в нашем квартете нет. "Тоттенхэм"? Не сказал бы.

– Нынешний состав ЦСКА слабее прошлогоднего?

– Почему вы так думаете?

Муса же ушел.

– Муса – великолепный футболист, большой нападающий. Но к нам пришел Траоре. Тоже очень сильный форвард. Он забил два гола "Тереку", с каждым днем прибавляет. Мы в него верим. Запаса прочности ЦСКА должно хватить.

– Не шутили над Траоре, что он в начале сезона не забивал, так как ждал открытия нового стадиона?

– Нет, нет! Такого точно не было. Просто его голы совпали с первым официальным матчем на нашей арене. Ласина нельзя упрекнуть в том, что он не старался забивать в предыдущих встречах. Но это футбол – не всегда получается. А в игре с "Тереком" он был вознагражден за свои старания. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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