Мариу Фернандес тренируется индивидуально перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес тренируется индивидуально накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, игрок сборной России получил сотрясение мозга во встрече 11-го тура премьер-лиги с "Динамо" (0:0). Сегодня на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что вероятность выхода Фернандеса на поле весьма высокая. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.