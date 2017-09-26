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18:26 | Футбол — Лига чемпионов

Мариу Фернандес тренируется индивидуально перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

Сегодня. Москва. МАРИУ ФЕРНАНДЕС на тренировке ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Сегодня. Москва. МАРИУ ФЕРНАНДЕС на тренировке ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Сегодня. Москва. МАРИУ ФЕРНАНДЕС на тренировке ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Сегодня. Москва. МАРИУ ФЕРНАНДЕС на тренировке ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. МАРИУ ФЕРНАНДЕС на тренировке ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес тренируется индивидуально накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, игрок сборной России получил сотрясение мозга во встрече 11-го тура премьер-лиги с "Динамо" (0:0). Сегодня на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что вероятность выхода Фернандеса на поле весьма высокая. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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