Мариу Фернандес тренируется индивидуально перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

Сегодня. Москва. МАРИУ ФЕРНАНДЕС на тренировке ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес тренируется индивидуально накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, игрок сборной России получил сотрясение мозга во встрече 11-го тура премьер-лиги с "Динамо" (0:0). Сегодня на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что вероятность выхода Фернандеса на поле весьма высокая. (Виталий АЙРАПЕТОВ)