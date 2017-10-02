Мариу Фернандес: "Решающими для ЦСКА станут матчи с "Базелем"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что перед командой стоит цель выхода в плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, встречи с "Базелем" станут решающими.

– Выйти из группы. Думаю, нам это вполне по силам, – цитирует Фернандеса "Российская газета".

Даже после поражения от "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:4?

– Конечно. "МЮ" – один из лучших клубов мира, у них очень сильные футболисты. Решающими для нас станут матчи с "Базелем", а потом с "Бенфикой". Надеюсь, мы справимся и порадуем наших болельщиков.

– Согласны, что "Бенфика" самая слабая команда в группе?

– Так нельзя говорить. В Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Нам пришлось очень непросто с ними. Думаю, они еще проявят себя. Может, даже с "МЮ".

– В прошлые годы ЦСКА попадал в очень сложные группы. В этом сезоне, кажется, все не так плохо. Вам это действительно по силам?

– Мы два года подряд попадали на "Баварию" с "Манчестер Сити". С ними мало кто может играть на равных. Сейчас у нас в группе "Манчестер Юнайтед". Как я сказал, одна из лучших команд мира. Но с "Базелем" и "Бенфикой" мы обязаны бороться. И побеждать их, хоть и относимся к этим командам с большим уважением.