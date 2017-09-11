Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:32 | Футбол — Лига чемпионов

Мариу Фернандес: "Ничья с "Бенфикой" - хороший результат, но мы будем рассчитывать на победу"


Защитник ЦСКА Мариу Фернандес перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" назвал португальскую команду сильным соперником. Игрок обороны армейцев отметил, что несмотря на это, команда будет играть на победу.

- Мы сконцентрированы на максимальном результате, - цитирует официальный сайт ЦСКА Фернандеса. - Нам будет противостоять сложный соперник, но мы постараемся обыграть его. Ничья на выезде - хороший результат, но мы все-таки будем рассчитывать на победу.

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/mario-fernandes-my-budem-igrat-na-pobedu/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий