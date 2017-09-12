Мариу Фернандес: "Ничья на выезде - хороший результат, но мы будем рассчитывать на победу"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в преддверии первого матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" отметил, что команда рассчитывает на победу над португальцами. Однако футболист считает, что и ничья станет хорошим результатом.
– Конечно, мы сконцентрированы на максимальном результате, – цитирует Твиттер ЦСКА Фернандеса. – Нам будет противостоять сложный соперник, но мы постараемся обыграть его. Ничья на выезде – хороший результат, но мы все-таки будем рассчитывать на победу.
Встреча в Лиссабоне состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча
#Matchday! Сегодня стартуем в группе Лиги чемпионов!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 сентября 2017 г.
⚽️ #БенфикаЦСКА
🏆 @ChampionsLeague
⏰ 21:45 мск
🏟 да Луш (Лиссабон)
📺 #МатчТВ pic.twitter.com/CuTyQvSlCn