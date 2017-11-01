Мариу Фернандес: "Нам нельзя терять очки. Будем надеяться, что их потеряет "Базель"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после победы над "Базелем" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, отметил, что на исход встречи повлиял выход на поле Алана Дзагоева. Игрок обороны армейцев заявил, что в предстоящих играх с "Бенфикой" (22 ноября, дома) и "Манчестер Юнайтед" (5 декабря, на выезде) команда не имеет права терять очки.

Отметим, что после четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе A, уступая "Базелю" по личным встречам (0:2 – в Москве, 2:1 – в Базеле). Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов армейцам может не хватить двух побед.

- Мне показалось, первый тайм был достаточно равным, - цитирует Bobsoccer Фернандеса. - У соперников тоже почти не было моментов, хотя им и удалось забить гол. После перерыва ЦСКА превзошёл швейцарцев во всем. Очень помог выход Дзагоева, но надо сказать, что вся наша команда в целом провела великолепный матч. Главный тренер сказал в перерыве, что мы играем чересчур закрепощенно. Нужно действовать более свободно, лучше держать мяч. Команда выполнила установку.

Впереди важнейший матч с "Бенфикой". Терять очки нельзя ни в коем случае! Кроме того, теперь мы должны болеть против "Базеля". У них непростые матчи, будем надеяться, они потеряют очки.