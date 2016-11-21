16:24 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Мариу Фернандес: "Нам не хватает Романа Еременко"

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" признался, что армейцам бы очень помогло присутствие Романа Еременко, передает с "Арены ЦСКА корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. УЕФА дисквалифицировала финского хавбека на два года, после того как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин.

– В отсутствие Романа Еременко, каково эмоциональное состояние и общаетесь ли с Романом?

– Это отличный игрок. Он нам очень помог, и его не хватает. Но Роман не может сейчас играть, так получилось. На поле будут биться те, кто есть в команде.

 

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