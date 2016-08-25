Мариу Фернандес: "ЦСКА снова досталась сложная группа в Лиге чемпионов"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес уверен, что армейцам предстоит сыграть с непростыми соперниками на групповой стадии Лиги чемпионов. По словам игрока, у команды нет другого выхода, как готовиться к тяжелому противостоянию.
- Нам снова досталась сложная группа, - приводит пресс-служба армейцев слова Фернандеса. - В Лиге чемпионов априори не бывает слабых соперников, в том году тоже была сложная жеребьевка, соперники были примерно такого же уровня. В этом году будет ничуть не легче.
Все команды очень боевитые и мастеровитые, со всеми играть нелегко. Ожидаем тяжелого противостояния и будем готовиться к каждому из матчей на пределе возможностей, чтобы в этом году пробиться в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Другого выхода у нас нет.
Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария"
Lewenbrau
а для цска все космос, что Лестер, что карабах, что Бавария. Ну ничего, 4 место отстоять должны.
11:01
Адекватный Зритель_
Тот самый Зануда----- Все "сложные" в 3-ем раунде квали ЛЕ отсеялись. Не? )))
22:44 25 августа
Тот самый Зануда
Адекватный Зритель_===А мы с балкона в телескоп за вами понаблюдаем.))
22:41 25 августа
Адекватный Зритель_
Нигде не могу отыскать информацию о составе группы Зенита в ЛЧ. Чтобы воотчую сложность сравнить. Чё - то местным СБГ - глорам на слово не очень верится.
22:30 25 августа
konal
сколько шизоидов сбегается посветиться ...больше не слушает никто? остряки фиговы
22:11 25 августа
pavel1205
поменяйтесь группой с Ростовом))) будет по-проще))))
22:09 25 августа
Ананы-Бабаны
Это у него то Российский паспорт?? не наш ты пацан, не достоин Родину на войне защищать.
21:55 25 августа
Блудный Свин
Мариу плакал?
21:40 25 августа
konec mira
Зачем в Лигу Чемпионов попадать? Чтобы с "Лудогорцами" играть? В чем твой интерес, Марио, где амбиции? "Единственный путь стать умнее — играть с более сильным противником" - © Эмануэль Ласкер.
21:32 25 августа
П_о_в_а_р
Опять Кардифф Сити не попался.(((
21:32 25 августа
бокшич
а вот ростову повезло .не буду повторять ананы бананы
21:14 25 августа
crazysun78
русеет, млин... )))
21:12 25 августа
waleriy
Навозные играть еще не начали - уже наложили в штаны.
21:11 25 августа
PitersS
Словоблудие..
21:09 25 августа
MAYERICK
Дежурное 4-е место.....почти в призах.....
21:04 25 августа
Ботаникум
Да уж, Маруся Фернандесовна, и на этот раз без "Армавиров-Окжетпесов"! Заказывай скафандр (авось пригодится)!!!
21:03 25 августа
Jevah
Заплачь ещё....
21:01 25 августа
SIZ170
.... ну нет Мордовии там и Долгопрудного)))))
21:00 25 августа
Slim Taller
Опять в призёры группы не попадёте?!
20:57 25 августа
Зидан№10
Мариу с ума сошел совсем, легче только в Лиге Европы группа
20:55 25 августа
vitvk
Да,здесь вату 89 минут не покатаешь...
20:45 25 августа
Ананы-Бабаны
Мужики с Ростова еще после Андерлехта сказали: "Нам все равно с кем играть". Мужики перед жеребьевкой сказали: "Чем сильнее соперник, тем сильнее мы". (С) Фернандес: "ЦСКА досталась сложная группа". ТРЯПКА.
20:41 25 августа
Тропическая гемангиома Мовсисяна
опять космос? )))
20:41 25 августа
podnimitemneveki
А Тренеры Ростова довольны жеребевкой!
20:39 25 августа
машинист123рус
надо было группу из одних оренбургов
20:35 25 августа