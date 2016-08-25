Мариу Фернандес: "ЦСКА снова досталась сложная группа в Лиге чемпионов"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес уверен, что армейцам предстоит сыграть с непростыми соперниками на групповой стадии Лиги чемпионов. По словам игрока, у команды нет другого выхода, как готовиться к тяжелому противостоянию.

- Нам снова досталась сложная группа, - приводит пресс-служба армейцев слова Фернандеса. - В Лиге чемпионов априори не бывает слабых соперников, в том году тоже была сложная жеребьевка, соперники были примерно такого же уровня. В этом году будет ничуть не легче.

Все команды очень боевитые и мастеровитые, со всеми играть нелегко. Ожидаем тяжелого противостояния и будем готовиться к каждому из матчей на пределе возможностей, чтобы в этом году пробиться в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Другого выхода у нас нет.

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария"