20:26 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Мариу Фернандес: "ЦСКА снова досталась сложная группа в Лиге чемпионов"

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес уверен, что армейцам предстоит сыграть с непростыми соперниками на групповой стадии Лиги чемпионов. По словам игрока, у команды нет другого выхода, как готовиться к тяжелому противостоянию.

- Нам снова досталась сложная группа, - приводит пресс-служба армейцев слова Фернандеса. - В Лиге чемпионов априори не бывает слабых соперников, в том году тоже была сложная жеребьевка, соперники были примерно такого же уровня. В этом году будет ничуть не легче.

Все команды очень боевитые и мастеровитые, со всеми играть нелегко. Ожидаем тяжелого противостояния и будем готовиться к каждому из матчей на пределе возможностей, чтобы в этом году пробиться в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Другого выхода у нас нет.

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария" 

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com

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КОММЕНТАРИИ (25)
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Lewenbrau

а для цска все космос, что Лестер, что карабах, что Бавария. Ну ничего, 4 место отстоять должны.

11:01

Адекватный Зритель_

Тот самый Зануда----- Все "сложные" в 3-ем раунде квали ЛЕ отсеялись. Не? )))

22:44 25 августа

Тот самый Зануда

Адекватный Зритель_===А мы с балкона в телескоп за вами понаблюдаем.))

22:41 25 августа

Адекватный Зритель_

Нигде не могу отыскать информацию о составе группы Зенита в ЛЧ. Чтобы воотчую сложность сравнить. Чё - то местным СБГ - глорам на слово не очень верится.

22:30 25 августа

konal

сколько шизоидов сбегается посветиться ...больше не слушает никто? остряки фиговы

22:11 25 августа

pavel1205

поменяйтесь группой с Ростовом))) будет по-проще))))

22:09 25 августа

Ананы-Бабаны

Это у него то Российский паспорт?? не наш ты пацан, не достоин Родину на войне защищать.

21:55 25 августа

Блудный Свин

Мариу плакал?

21:40 25 августа

konec mira

Зачем в Лигу Чемпионов попадать? Чтобы с "Лудогорцами" играть? В чем твой интерес, Марио, где амбиции? "Единственный путь стать умнее — играть с более сильным противником" - © Эмануэль Ласкер.

21:32 25 августа

П_о_в_а_р

Опять Кардифф Сити не попался.(((

21:32 25 августа

бокшич

а вот ростову повезло .не буду повторять ананы бананы

21:14 25 августа

crazysun78

русеет, млин... )))

21:12 25 августа

waleriy

Навозные играть еще не начали - уже наложили в штаны.

21:11 25 августа

PitersS

Словоблудие..

21:09 25 августа

MAYERICK

Дежурное 4-е место.....почти в призах.....

21:04 25 августа

Ботаникум

Да уж, Маруся Фернандесовна, и на этот раз без "Армавиров-Окжетпесов"! Заказывай скафандр (авось пригодится)!!!

21:03 25 августа

Jevah

Заплачь ещё....

21:01 25 августа

SIZ170

.... ну нет Мордовии там и Долгопрудного)))))

21:00 25 августа

Slim Taller

Опять в призёры группы не попадёте?!

20:57 25 августа

Зидан№10

Мариу с ума сошел совсем, легче только в Лиге Европы группа

20:55 25 августа

vitvk

Да,здесь вату 89 минут не покатаешь...

20:45 25 августа

Ананы-Бабаны

Мужики с Ростова еще после Андерлехта сказали: "Нам все равно с кем играть". Мужики перед жеребьевкой сказали: "Чем сильнее соперник, тем сильнее мы". (С) Фернандес: "ЦСКА досталась сложная группа". ТРЯПКА.

20:41 25 августа

Тропическая гемангиома Мовсисяна

опять космос? )))

20:41 25 августа

podnimitemneveki

А Тренеры Ростова довольны жеребевкой!

20:39 25 августа

машинист123рус

надо было группу из одних оренбургов

20:35 25 августа

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