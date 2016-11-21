Мариу Фернандес: "ЦСКА полон оптимизма"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу группового турнира Лиги чемпионов против "Байера", отметил, что команда настраивается исключительно на победу. Натурализованный бразилец обратил внимание на то, что на фланге ему будут противостоять сильные игроки, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Не стоит сравнивать первый матч в Леверкузене и завтрашний, – сказал Фернандес. – Это совсем другая история. Мы победили на днях в чемпионате страны, подходим к этой игре в хорошем настроении. Будет, конечно, сложно.

"Байер" – команда быстрая, в частности на моем фланге сыграют классные игроки – Венделл и Брандт. Но мы готовы и хотим победить. Постараемся надежно сыграть в обороне и успешно в атаке. Полны оптимизма.