16:44 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Мариу Фернандес: "ЦСКА очень важно обыграть "Монако"

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Вторник. Москва. ЦСКА - "Тоттенхэм" - 0:1. Ласина ТРАОРЕ (второй слева) вновь доказал, что игра головой, даже несмотря на высокий рост, не его конек.Заложники собственных страхов. Почему ЦСКА проиграл "Тоттенхэму"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что команда не ожидала поражения в игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Новоиспеченный россиянин подчеркнул, что в игре 3-го тура армейцы на "Арене ЦСКА" должны обыгрывать "Монако".

– Мы знали, что будет сложно, – цитирует клубная пресс-служба Фернандеса. -"Тоттенхэм" – великолепная команда. Но и у нас тоже неплохая команда, мы провели хороший матч. Они больше владели мячом – мы хорошо играли в отборе. Были шансы и забить. Конечно, не ожидали, что результат будет таким.

Леонид Слуцкий после матча с "Байером" говорил, что команда некоторое время не могла привыкнуть к скоростям Лиги чемпионов. Сегодня такой проблемы не было?

– "Байер" здорово начал в том матче. У "Тоттенхэма" тоже команда со скоростными футболистами, но сегодня нам удалось сдержать их атакующий потенциал. Несмотря на то, что пропустили гол, мы неплохо играли в обороне. Сейчас необходимо поднять голову, продолжать работать и постараться пройти в следующий этап.

– Вы весь матч опасно подключались, и в одном эпизоде сделали хороший прострел. Чего не хватило в этот момент?

– В концовке мы проигрывали, нельзя было отсиживаться в обороне. Я сильно прострелил в штрафную в надежде на то, что мяч дойдет до кого-то из моих партнеров, но он пролетел мимо.

– "Монако" уже в компенсированное время спасся в игре с "Байером" у себя дома, что еще больше запутало ситуацию в таблице. ЦСКА на руку этот результат?

– У нас самая ровная группа. Ничья нам на руку, потому что "Байер" не смог оторваться. Следующий матч мы играем дома с "Монако", нам очень важно одержать победу, чтобы продолжить бороться.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/mario-fernandes-nam-ochen-vazhno-obygrat-monaco/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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baddy

Как россиянином стал понёс чепуху городить. Кому нужны наши пешеходы в Европе? Олимпиада все показала.

19:03

zvovs

Выиграют. Там в Монако засланный ФСБшник Вадим Викторович Васильев, на пустом месте в директора попал, СЭ ещё писали о нём, можете погуглить. Договорняк на проигрыш Монако 100%.

18:12

igorvasilevich

Фернандес ты в реале в сказку веришь. посмотри на своих партнеров вратаря и трех защитников - они будут всегда пропускать голы. как не могут выдерживать силовую борьбу. а конифей только и может из рук мячики терять.

18:07

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