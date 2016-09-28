Мариу Фернандес: "ЦСКА очень важно обыграть "Монако"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что команда не ожидала поражения в игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Новоиспеченный россиянин подчеркнул, что в игре 3-го тура армейцы на "Арене ЦСКА" должны обыгрывать "Монако".

– Мы знали, что будет сложно, – цитирует клубная пресс-служба Фернандеса. -"Тоттенхэм" – великолепная команда. Но и у нас тоже неплохая команда, мы провели хороший матч. Они больше владели мячом – мы хорошо играли в отборе. Были шансы и забить. Конечно, не ожидали, что результат будет таким.



– Леонид Слуцкий после матча с "Байером" говорил, что команда некоторое время не могла привыкнуть к скоростям Лиги чемпионов. Сегодня такой проблемы не было?

– "Байер" здорово начал в том матче. У "Тоттенхэма" тоже команда со скоростными футболистами, но сегодня нам удалось сдержать их атакующий потенциал. Несмотря на то, что пропустили гол, мы неплохо играли в обороне. Сейчас необходимо поднять голову, продолжать работать и постараться пройти в следующий этап.



– Вы весь матч опасно подключались, и в одном эпизоде сделали хороший прострел. Чего не хватило в этот момент?

– В концовке мы проигрывали, нельзя было отсиживаться в обороне. Я сильно прострелил в штрафную в надежде на то, что мяч дойдет до кого-то из моих партнеров, но он пролетел мимо.



– "Монако" уже в компенсированное время спасся в игре с "Байером" у себя дома, что еще больше запутало ситуацию в таблице. ЦСКА на руку этот результат?

– У нас самая ровная группа. Ничья нам на руку, потому что "Байер" не смог оторваться. Следующий матч мы играем дома с "Монако", нам очень важно одержать победу, чтобы продолжить бороться.