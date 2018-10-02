Мариу Фернандес: "ЦСКА хочет обыграть "Реал"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что армейцам предстоит играть с лучшей командой мира.

- Все игры Лиги чемпионов важны, но такие события - настоящий праздник, - сказал Фернандес в интервью клубной пресс-службе. - Наш клуб, ЦСКА, сыграет с лучшей командой мира в крупнейшем турнире, и одно это наполняет меня гордостью. Как бы ни закончилась встреча, это будет театральный спектакль, весь мир будет наблюдать за ним. Надеюсь, что мы проведем большой матч. Скажу честно: мы хотим обыграть "Реал"!

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