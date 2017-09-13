Мариу Фернандес: "ЦСКА готов бороться за выход из группы"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес выразил удовлетворение результатом матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1). Игрок сборной России подчеркнул, что армейцы постараются набрать максимум очков в следующих встречах.

– Знали, что нас ждет тяжелый матч, в котором португальские болельщики будут активно поддерживать свою команду, – цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеса. – Однако мы были к этому готовы, и в итоге все сложилось хорошо. Вся команда счастлива. Эта победа даст нам большой заряд уверенности, и теперь нам нужно набрать максимум очков в домашних играх. Знаем, чем будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы.

Трансляция матча "Бенфика" - ЦСКА