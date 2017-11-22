Мариу Фернандес: "Благодарен русским людям и ЦСКА за то, что сейчас имею"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) отметил, что ему было бы неплохо лучше подучить русский язык. Футболист подчеркнул, что счастлив выступать за сборную России.
– Какие ощущения в качестве игрока сборной России?
– Я счастлив. Российские болельщики всегда относились ко мне с уважением и любовью, я отвечал им тем же. Я в России уже пять лет. Благодарен русским людям, моему клубу за то, что сейчас имею, и постараюсь как могу помочь сборной России.
– Черчесов сказал, что вы отличный парень и футболист. Единственное, вам неплохо бы лучше подучить русский.
– (Смеется) Да, это правда.
– Как справились с холодом сегодня и в Хабаровске?
– В Хабаровск я не летал, но Витинью говорит, что это было впечатляюще. (Филипп ПАПЕНКОВ)
ПИПКИНПАПА
Марио молоток! Такое отношение к футболу и болельщикам достойно уважения. Нашим жопоногим этого очень нехватает, только начнут через раз по мячу попадать-всë, звезды.
23:57