23:02 | Футбол — Лига чемпионов

Мариу Фернандес: "Благодарен русским людям и ЦСКА за то, что сейчас имею"

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) отметил, что ему было бы неплохо лучше подучить русский язык. Футболист подчеркнул, что счастлив выступать за сборную России.

– Какие ощущения в качестве игрока сборной России?

– Я счастлив. Российские болельщики всегда относились ко мне с уважением и любовью, я отвечал им тем же. Я в России уже пять лет. Благодарен русским людям, моему клубу за то, что сейчас имею, и постараюсь как могу помочь сборной России.

Черчесов сказал, что вы отличный парень и футболист. Единственное, вам неплохо бы лучше подучить русский.

– (Смеется) Да, это правда.

– Как справились с холодом сегодня и в Хабаровске?

– В Хабаровск я не летал, но Витинью говорит, что это было впечатляюще. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ПИПКИНПАПА

Марио молоток! Такое отношение к футболу и болельщикам достойно уважения. Нашим жопоногим этого очень нехватает, только начнут через раз по мячу попадать-вс&#235;, звезды.

23:57