Мариу Фернандес: "Благодарен русским людям и ЦСКА за то, что сейчас имею"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) отметил, что ему было бы неплохо лучше подучить русский язык. Футболист подчеркнул, что счастлив выступать за сборную России.

– Какие ощущения в качестве игрока сборной России?

– Я счастлив. Российские болельщики всегда относились ко мне с уважением и любовью, я отвечал им тем же. Я в России уже пять лет. Благодарен русским людям, моему клубу за то, что сейчас имею, и постараюсь как могу помочь сборной России.

– Черчесов сказал, что вы отличный парень и футболист. Единственное, вам неплохо бы лучше подучить русский.

– (Смеется) Да, это правда.

– Как справились с холодом сегодня и в Хабаровске?

– В Хабаровск я не летал, но Витинью говорит, что это было впечатляюще. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика"