Марио Гетце: "Относимся к "Реалу" с уважением, но выйдем на поле с уверенностью в своих силах"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что ни одна победа на турнире не достается команде просто так. Он также добавил, что с уважением относится к сопернику, однако и дортмундцы находятся в отличной форме.

– В Лиге чемпионов ни одна победа не достается тебе просто так, – приводит официальный сайт УЕФА слова Гетце. – "Реал" выиграл турнир в последние два года, конечно, мы с уважением относимся к сопернику. Но мы находимся в отличной форме и выйдем на поле с уверенностью в своих силах.

Встреча "Боруссия" – "Реал" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.