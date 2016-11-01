Марио Гетце мечтает сыграть с "Боруссией" в финале Лиги чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марио Гетце в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" выразил надежду на выход в финал турнира. Игра состоится 2 ноября, начало - в 22.45 по московскому времени.

- Мы оказались в сложной группе с "Реалом", "Спортингом" и "Легией", - цитирует официальный сайт УЕФА Гетце. - Мы уже провели половину из шести матчей. Следующий поединок против "Спортинга" будет непростым. В Лиссабоне убедились, что это сильный соперник. Но мы играем дома, и в этом наше огромное преимущество. Мы хотим три очка.

- Что бы для вас значило сыграть в финале Лиги чемпионов УЕФА в составе "Боруссии", учитывая, что решающий поединок 2013 года с "Баварией" вы пропустили из-за травмы?

- Я почти получил такой шанс, но из-за травмы не смог выйти на поле. Если это получится, то сбудется моя самая большая мечта, ради которой я работаю каждый день. У меня остались хорошие воспоминания о сезоне-2012/13, поскольку мы вышли в финал. Но было обидно, потому что не смогли завоевать трофей. Впрочем, это было довольно давно. Я сконцентрирован на будущем и на нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.