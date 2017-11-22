Марио Гетце: "Боруссия" Д пропустила от "Тоттенхэма" в самый неподходящий момент"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце после поражения от "Тоттенхэма" (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что его команда пропустила в самый неподходящий момент. Он также добавил, что подобное не должно случаться.

Отметим, форвард дортмундцев Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет во встрече на 31-й минуте, после этого отличились игроки "Тоттенхэма" Харри Кейн (49-я минута) и Сон Хын Мин (76-я).



– Все было под нашим контролем, но затем мы пропустили в самый неподходящий момент, – приводит официальный сайт УЕФА слова Гетце. – Нам нужно взять ответственность за это поражение на себя. Подобное не должно случаться.

Напомним, "Боруссия" после пяти игр занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав 2 очка и лишившись шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.