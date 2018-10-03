Маринату Гильерме: "Жалко и обидно"

Вратарь "Локомотива" Гильерме поделился впечатлениями от поражения в матче с "Шальке" в матче группового турнира Лиги чемпионов (0:1).

- Проиграли потому, что провели два разных тайма, - говорит Гильерме. - Игра должна быть сбалансированной. Жалко и обидно. Все ждали победы.

- Расскажите о пропущенном голе. Кто виноват?

- Там пошла хорошая подача и мне было сложно выйти из ворот. Пытался, но не смог выйти. Соперник хорошо попал головой и забил.

- Оцените игру соперника.

- Я считаю, что это хорошая команда, но с ней можно играть. Это не какой-то суперклуб. Это было видно по первому тайму, который мы здорово провели. Не знаю, что случилось во второй половине встречи. Возможно, у нас было меньше концентрации. (Елена Григорьевская)