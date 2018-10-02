Маринату Гильерме: "Надеюсь, что сыграем против "Шальке" уверенно и победим"

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме рассказал на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке", как команда готовится к сопернику.

- Какой была подготовка к "Шальке"? Что скажете о команде?

- Мы знаем, что будем играть против сильного соперника. Дома хотим добиться положительного результата.

- Насколько воодушевляет тот факт, что Лига чемпионов вернулась в Черкизово?

- Это тоже мотивация. Давно не играли в Лиге чемпионов. Ответственность очень большая. Нужно выложиться на сто процентов.

- "Локо" выиграл два матча подряд. Это придает уверенности?

- Конечно. После этих побед у нас было время подготовиться. Надеюсь, что сыграем против "Шальке" уверенно, и победим. Это важно. Ведь после первого тура у нас пока ноль очков.

- С Хеведесом общались по поводу "Шальке"?

- Немного. Знаем, что у соперника много молодых талантливых игроков. Это быстрая команда. Но еще будем смотреть видео, изучим подробнее "Шальке".

- Соперник неудачно начал сезон, находится на предпоследнем месте в чемпионате Германии. Недооценки не будет со стороны "Локо"?

- Нет, в ЛЧ не бывает слабых команд. Не знаю, почему "Шальке" плохо начал сезон в чемпионате. Нам предстоит трудный матч. (Юлия Яковлева, Елена Григорьевская)

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