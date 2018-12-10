Маринату Гильерме: "Матчи в Лиге чемпионов даются "Локомотиву" хуже, чем в чемпионате России"

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме дал интервью в преддверии 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке". 32-летний российский голкипер считает, что матчи в еврокубках проходят в сложной манере.

– Согласны, что матчи в Лиги чемпионов удаются вам хуже, чем в чемпионате и за сборную России?

– Согласен, не только мне, но и всей команде. В то же время не считаю, что "Локомотив" играл плохо в Лиге чемпионов. Не хватало чуть-чуть фарта и концентрации. Таково мое мнение. Надеюсь, что завтра команда выйдет на поле с большей концентрацией, поскольку этот матч закрывает наше участие в ЛЧ. Еще есть возможность попасть в Лигу Европы. Надеюсь, что все получится.

"Шальке" – "Локомотив": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 11 декабря, начало – в 20.55 (мск).