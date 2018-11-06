04:06 | Футбол — Лига чемпионов

Маринату Гильерме: "Локомотиву" нужно побеждать в каждой из оставшихся игр"

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Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме​ перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" отметил, что игроки понимают важность предстоящей встречи.

– Мы понимаем всю важность предстоящей встречи с "Порту", – цитируют "Известия" Гильерме. – Неудачно провели первую половину группового турнира Лиги чемпионов, но все еще в наших руках. Нам нужно побеждать в каждой из оставшихся игр. Команда набрала хороший ход, мы уверены в своих силах и надеемся добиться нужного итога.

"Порту" – "Локомотив": Лига чемпионов, 6 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 23.00 по московскому времени

Дополнительная информация

https://iz.ru/808594/sevastian-terletckii/na-kraiu-evropy-lokomotiv-provedet-kliuchevoi-match-v-lige-chempionov

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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