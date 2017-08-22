"Марибор" вышел в групповой турнир Лиги чемпионов

"Марибор" на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов обыграл "Хапоэль" из Беэр-Шевы со счетом 1:0 и вышел в групповой турнир, несмотря на поражение в первой игре (1:2).

Жеребьевка группового турнира пройдет в четверг.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Марибор" (Словения) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - 1:0 (1:0)

Гол: Вилер, 15.

"Марибор": Ханданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Милец, Каба, Бохар (Биллонг, 90+2), Врховец, Ахмеди (Пихлер, 83), Маркос Таварес, Байде (Хотич, 72).

"Хапоэль": Хаймов, Корхут, Цедек, Биттон, Таа, Эльхамед (Охана, 46), Меликсон, Огу, Ради (Барда, 79), Гадир (Пекхарт, 56), Нвакаеме.

Предупреждения: Вилер, 10. Гадир, 19. Эльхамед, 29. Таа, 51. Биттон, 73. Каба, 80.

Судья: Рокки (Италия).

22 августа. Марибор. Стадион "Ljudski vrt".

Первый матч – 1:2.