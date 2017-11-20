"Марибор" вылетел в Москву на матч со "Спартаком". В заявке 20 игроков

"Марибор" на своем официальном сайте сообщил, что команда вылетела в Москву на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". В заявку словенской команды вошли 20 игроков.
Заявка "Марибора" на матч против "Спартака":
вратари: Ясмин Ханданович, Марко Обрадович.
защитники: Альяж Цотман, Марко Шулер, Жан-Клод Биллонг, Митя Вилер, Мартин Милец, Матей Палчич.
полузащитники: Марван Каба, Блаж Врховец, Алекс Пихлер, Амир Дервишевич, Дамьян Бохар, Валон Ахмеди, Дино Хотич, Даре Вршич.
нападающие: Грегор Байде, Мартин Крамарич, Маркос Таварес и Ясмин Мешанович.
Напомним, матч "Спартак" - "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Odhod v Moskvo.– NK Maribor (@nkmaribor) 20 ноября 2017 г.
We're off to Moscow ✈️ @fcsm_official vs @nkmaribor #UCL pic.twitter.com/W4mWpcnSdx