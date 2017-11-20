10:58 | Футбол — Лига чемпионов

"Марибор" вылетел в Москву на матч со "Спартаком". В заявке 20 игроков


"Марибор" на своем официальном сайте сообщил, что команда вылетела в Москву на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". В заявку словенской команды вошли 20 игроков.

Заявка "Марибора" на матч против "Спартака":

вратари: Ясмин Ханданович, Марко Обрадович.

защитники: Альяж Цотман, Марко Шулер, Жан-Клод Биллонг, Митя Вилер, Мартин Милец, Матей Палчич.

полузащитники: Марван Каба, Блаж Врховец, Алекс Пихлер, Амир Дервишевич, Дамьян Бохар, Валон Ахмеди, Дино Хотич, Даре Вршич.

нападающие: Грегор Байде, Мартин Крамарич, Маркос Таварес и Ясмин Мешанович.

Напомним, матч "Спартак" - "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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