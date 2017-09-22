"Марибор" в меньшинстве обыграл "Алюминий"

"Марибор", являющийся соперником "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов, в матче 10-го тура чемпионата Словении в гостях обыграл "Алюминий" со счетом 3:2.

"Марибор" дважды отыгрывался – забили Валон Ахмеди и Жан-Клод Биллонг. При этом на 82-й минуте гости остались вдесятером. За вторую желтую карточку с поля был удален Лиор Эйнбром. Победный гол на 89-й минуте забил Дино Хотич.

"Марибор" занимает первое место в чемпионате Словении.

Напомним, что "Спартак" в первом туре группового турнира Лиги чемпионов сыграл с "Марибором" вничью (1:1) в гостях. Игра в Москве пройдет 21 ноября.